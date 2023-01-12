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17’lik Efe Sarıkaya devlerin radarında

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak gibi son yıllarda iyi stoperler yetiştiren Türk futbolu yeni bir yıldızı dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Altay forması giyen Efe Sarıkaya şimdiden Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City gibi ekiplerin radarına takıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
17’lik Efe Sarıkaya devlerin radarında
Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak gibi son yıllarda iyi stoperler yetiştiren Türk futbolu yeni bir yıldızı dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Altay forması giyen Efe Sarıkaya şimdiden Atletico Madrid, Chelsea, Manchester City gibi ekiplerin radarına takıldı. Bu sezon 17 mücadelede forma giyen Efe'nin Altay ile 2024 yılı sonuna kadar kontratı bulunuyor. İzmir ekibi genç oyuncusunun sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Sezon sonunda iyi bir rakama onun satışını gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.
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