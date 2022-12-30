Golcü aranıyor

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Bodrumspor'a 1-0 yenilerek devreye 24 puanla 9. sırada giren Göztepe, ara transferde gözünü golcüye çevirdi. Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, forvetlerinden bir türlü beklediği katkıyı alamadı. İleri uçtaki Hüsamettin Yener, Kvasina, Hasic ve Ali Akman'la toplam 3 gol üretebildi. Sakatlığından dolayı son maçlarda forma giyemeyen Hüsamettin, yalnızca ilk hafta 1-1 berabere biten Erzurumspor maçında gol sevinci yaşadı.
BELÇİKA'da Oostende'den transfer edilen Avusturyalı Kvasina da hayal kırıklığı yaşattı. 5-0 kazanılan Denizlispor maçında siftah yaptı ve bir daha gol sevinci yaşayamadı. Ligde sezonun en flaş transferleri arasında gösterilen Ali Akman ise adeta yedek kulübesine mahkum oldu. Geçen sezon Hollanda'da NEC Nijmegen'de 28 maçta 6 gol atabilen Ali, Göz-Göz'de ise hiç gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş'tan kiralanan Boşnak forvet Hasic de yine 1 golle oynadı.