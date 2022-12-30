Bodrumspor’da Sekidika atağı

Bodrumspor, gözünü transfere çevirdi. İç transferde sol kanat Drazic, orta saha Harun ve Bahadır'la yollarını resmen ayıran, golcü Jahovic'le de vedaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, Sekidika için kolları sıvadı. Eyüpspor'da forma giyen Nijeryalı golcü için temaslara başlayan Ege ekibinin, önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Bu sezon 9 maçta 1 kez ağları sarsan 26 yaşındaki santrforun kiralanmasının gündemde olduğu bildirildi.
Bodrumspor, gözünü transfere çevirdi. İç transferde sol kanat Drazic, orta saha Harun ve Bahadır'la yollarını resmen ayıran, golcü Jahovic'le de vedaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, Sekidika için kolları sıvadı. Eyüpspor'da forma giyen Nijeryalı golcü için temaslara başlayan Ege ekibinin, önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Bu sezon 9 maçta 1 kez ağları sarsan 26 yaşındaki santrforun kiralanmasının gündemde olduğu bildirildi.