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Bodrumspor’da Sekidika atağı

Bodrumspor, gözünü transfere çevirdi. İç transferde sol kanat Drazic, orta saha Harun ve Bahadır'la yollarını resmen ayıran, golcü Jahovic'le de vedaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, Sekidika için kolları sıvadı. Eyüpspor'da forma giyen Nijeryalı golcü için temaslara başlayan Ege ekibinin, önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Bu sezon 9 maçta 1 kez ağları sarsan 26 yaşındaki santrforun kiralanmasının gündemde olduğu bildirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Bodrumspor’da Sekidika atağı
Bodrumspor, gözünü transfere çevirdi. İç transferde sol kanat Drazic, orta saha Harun ve Bahadır'la yollarını resmen ayıran, golcü Jahovic'le de vedaya hazırlanan yeşil-beyazlılar, Sekidika için kolları sıvadı. Eyüpspor'da forma giyen Nijeryalı golcü için temaslara başlayan Ege ekibinin, önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Bu sezon 9 maçta 1 kez ağları sarsan 26 yaşındaki santrforun kiralanmasının gündemde olduğu bildirildi.
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Golcü aranıyor
Bodrumspor Sekidika'yı transfer ediyor
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