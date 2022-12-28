Denizli geri sayımda

10 Ocak 2023'te olağanüstü genel kurula gidecek Denizlispor'da geri sayım başladı. Mevcut Başkan Mehmet Uz, adaylık konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Uz, "Yaşanacak gelişmelere göre karar vereceğim. Bugüne kadar olduğu gibi şeffaf olmaya devam edeceğim. Gerekli tedbirler alınmalıdır" dedi.
10 Ocak 2023'te olağanüstü genel kurula gidecek Denizlispor'da geri sayım başladı. Mevcut Başkan Mehmet Uz, adaylık konusunda henüz karar vermediğini söyledi. Uz, "Yaşanacak gelişmelere göre karar vereceğim. Bugüne kadar olduğu gibi şeffaf olmaya devam edeceğim. Gerekli tedbirler alınmalıdır" dedi.