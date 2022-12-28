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Alex Bolu'da

Kırmızı-beyazlılar, Litvanya'da Hegelmann forması giyen Brezilyalı forvet Alex de Souza Alcantara'yla (21) 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Alex Bolu'da
Boluspor, Brezilyalı forvet Alex Aparecido de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki golcüyle 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Santos'un altyapısında futbola başlayan Alex Souza, 2021-2022 sezonu başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer oldu. 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 9 kez fileleri havalandırdı. Kırmızı-beyazlılar, Altınordu'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı'yı da kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Öte yandan Gökhan Karadeniz ve Yameogo'nun sözleşmesi feshedildi.
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