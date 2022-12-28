Alex Bolu'da

Boluspor, Brezilyalı forvet Alex Aparecido de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı. 21 yaşındaki golcüyle 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Santos'un altyapısında futbola başlayan Alex Souza, 2021-2022 sezonu başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer oldu. 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 9 kez fileleri havalandırdı. Kırmızı-beyazlılar, Altınordu'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı'yı da kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Öte yandan Gökhan Karadeniz ve Yameogo'nun sözleşmesi feshedildi.