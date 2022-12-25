Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 2-5 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlerbirliği 2-5 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Bandırmaspor'u konuk etti. Mücadeleyi 5-2 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 21'de Fatih Kurucuk, 29'da Sedat Şahintürk, 66'da Kerim Avcı, 70'de Levent Ayçiçcek ve 90+3'te Mustafa Saymak kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin gollerini ise 52. dakikada ve 85. dakikada penaltıdan olmak üzere Gökhan Gül attı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 18:25
Gençlerbirliği 2-5 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 5-2 kazandı. Bandırma'ya galibiyeti getiren golleri 21'de Fatih Kurucuk, 29'da Sedat Şahintürk, 66'da Kerim Avcı, 70'de Levent Ayçiçcek ve 90+3'te Mustafa Saymak kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin gollerini ise 52. dakikada ve 85. dakikada penaltıdan olmak üzere Gökhan Gül attı.

Bu galibiyetle Bandırmaspor puanını 31'e yükseltti. Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Altınordu ile karşılaşırken, Bandırmaspor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.

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