Gençlerbirliği 2-5 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 5-2 kazandı. Bandırma'ya galibiyeti getiren golleri 21'de Fatih Kurucuk, 29'da Sedat Şahintürk, 66'da Kerim Avcı, 70'de Levent Ayçiçcek ve 90+3'te Mustafa Saymak kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin gollerini ise 52. dakikada ve 85. dakikada penaltıdan olmak üzere Gökhan Gül attı.
Bu galibiyetle Bandırmaspor puanını 31'e yükseltti. Gençlerbirliği 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Altınordu ile karşılaşırken, Bandırmaspor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.