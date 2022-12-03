Bodrumspor Gençlerbirliği 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bodrumspor ile Gençlerbirliği, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. 3 maçtır galibiyete hasret olan Bodrumspor, karşılamayı 2-0 kazanarak kötü seriyi bitirdi. Gençlerbirliği ise galibiyet hasretini 13 maça çıkardı.



Ege ekibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Samet Yalçın ve 21. dakikada Omer Imeri kaydetti.



Bu sonucun ardından Bodrumspor, 25 puanla 4. sıraya yerleşti. Gençlerbirliği ise 7 puanla 18. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Bodrumspor, deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.