Haberler TFF 1.Lig Bodrumspor Gençlerbirliği 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bodrumspor Gençlerbirliği 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Bodrumspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri Samet ve Imeri kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 15:52
Bodrumspor Gençlerbirliği 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Bodrumspor ile Gençlerbirliği, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. 3 maçtır galibiyete hasret olan Bodrumspor, karşılamayı 2-0 kazanarak kötü seriyi bitirdi. Gençlerbirliği ise galibiyet hasretini 13 maça çıkardı.

Ege ekibine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Samet Yalçın ve 21. dakikada Omer Imeri kaydetti.

Bu sonucun ardından Bodrumspor, 25 puanla 4. sıraya yerleşti. Gençlerbirliği ise 7 puanla 18. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Bodrumspor, deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

DİĞER
Bir döneme damga vuran gelin adayı Sinem Umaş yıllar sonra ortaya çıktı! Semra kaynana ve Ata hakkında bakın neler dedi!
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer bu evde yaşıyor adeta bir saray yavrusu! İşte Tatlıtuğ ailesinin dillere destan evi
G.Saray'a dünyaca ünlü golcü!
Altay Bayındır'a İtalya'dan dev talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bandırmaspor 3 puanı tek golle aldı!
Altay taraftarsız ilk maçına çıkıyor
EYT'den yeni müjde: SSK ve BAĞ-KUR'luya 15 yılda emeklilik!
Aralık ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?
Kar ne zaman yağacak? Son dakika kar haberleri...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrumspor sahasında güldü! Bodrumspor sahasında güldü! 15:52
Bandırmaspor 3 puanı tek golle aldı! Bandırmaspor 3 puanı tek golle aldı! 15:48
Altay taraftarsız ilk maçına çıkıyor Altay taraftarsız ilk maçına çıkıyor 14:57
G.Saray R. Vallecano CANLI G.Saray R. Vallecano CANLI 14:41
Trabzonspor Hull City maçı CANLI İZLE Trabzonspor Hull City maçı CANLI İZLE 14:17
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Antalya kampına... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Antalya kampına... 14:13
Daha Eski
Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş sözleri! Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş sözleri! 14:01
Jesus için milli takım iddiası! Jesus için milli takım iddiası! 13:18
Trabzonspor Dünya Engelliler Günü'nü unutmadı Trabzonspor Dünya Engelliler Günü'nü unutmadı 13:18
Altay'ın seyircisiz maçta konuğu Boluspor Altay'ın seyircisiz maçta konuğu Boluspor 12:54
Ozan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..." Ozan ve transfer açıklaması! "Türkiye'den talipler..." 12:06
Beşiktaş'ın borcu belli oldu! Beşiktaş'ın borcu belli oldu! 11:59