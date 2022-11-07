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Eyüpspor rahat

SPOR Toto 1. Lig'de 12. haftaya lider giren Eyüpspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu Alpaslan ve Ahmed'in golleriyle geçti: 2-1. Alpaslan Öztürk'ün 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan eflatun-sarılılar, 58'de Ahmed Ildız ile farkı ikiye çıkardılar. Altınordu'da, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Ahmet İlhan Özek kulandı. Kaleci Harun'un çeldiği topu kafayla tamamlayan Ahmet İlhan, attığı golü 6 Kasım 1991'de kaybettiği babasına ithaf etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Eyüpspor rahat
SPOR Toto 1. Lig'de 12. haftaya lider giren Eyüpspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu Alpaslan ve Ahmed'in golleriyle geçti: 2-1. Alpaslan Öztürk'ün 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan eflatun-sarılılar, 58'de Ahmed Ildız ile farkı ikiye çıkardılar. Altınordu'da, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Ahmet İlhan Özek kulandı. Kaleci Harun'un çeldiği topu kafayla tamamlayan Ahmet İlhan, attığı golü 6 Kasım 1991'de kaybettiği babasına ithaf etti.
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