Eyüpspor rahat

SPOR Toto 1. Lig'de 12. haftaya lider giren Eyüpspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu Alpaslan ve Ahmed'in golleriyle geçti: 2-1. Alpaslan Öztürk'ün 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan eflatun-sarılılar, 58'de Ahmed Ildız ile farkı ikiye çıkardılar. Altınordu'da, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Ahmet İlhan Özek kulandı. Kaleci Harun'un çeldiği topu kafayla tamamlayan Ahmet İlhan, attığı golü 6 Kasım 1991'de kaybettiği babasına ithaf etti.
SPOR Toto 1. Lig'de 12. haftaya lider giren Eyüpspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu Alpaslan ve Ahmed'in golleriyle geçti: 2-1. Alpaslan Öztürk'ün 25. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan eflatun-sarılılar, 58'de Ahmed Ildız ile farkı ikiye çıkardılar. Altınordu'da, VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Ahmet İlhan Özek kulandı. Kaleci Harun'un çeldiği topu kafayla tamamlayan Ahmet İlhan, attığı golü 6 Kasım 1991'de kaybettiği babasına ithaf etti.