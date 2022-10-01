Haberler TFF 1.Lig Çaykur Rizespor 2 - 0 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çaykur Rizespor 2 - 0 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede Rizespor Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 21:10 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 21:24
Çaykur Rizespor 2 - 0 Bodrumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor evinde Bodrumspor'u 2-0 mağlup etti. Zorlu karşılaşmada Rizespor'un gollerini 67. dakikada Sefa Yılmaz ve 80. dakikada penaltıdan Emircan Altıntaş kaydetti.

Rizespor puanını 9'a yükseltti.

Bodrumspor 11 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

38. dakikada Rizespor savunmasından aldığı top ile şutunu çeken Samet Yalçın'ın topunu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

40. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Recep Aydın pasını Kenan Özer'e aktardı. Kenan'ın şutunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

48. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Recep Aydın'ın aşırtmasıyla kaleye doğru giden topu Bahadır Öztürk son anda uzaklaştırdı.

67. dakikada ceza sahası dışında Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla topla buluşan Sefa Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

79. dakikada ceza sahası içerisinde Alper Potuk'a yapılan faul sonrasında hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emrircan Altıntaş'ın meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-0

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