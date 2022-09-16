Samsun'da 2 Karaman!

Teknik direktör Bayram Bektaş ile yolları ayıran Samsunspor'da hoca arayışları devam ederken, yönetim iki isim üzerinde duruyor. Kırmızı beyazlı kulübün, teknik direktörler Ünal Karaman ya da Hikmet Karaman'ı takımın başına getirmek istediği ve bu doğrultuda iki hocayla da görüşüldüğü öğrenildi.

MİLLİ ARADA ÇÖZECEK

Pazar günkü Sakaryaspor mücadelesine yardımcı antrenörle çıkacak olan Karadeniz temsilcisinin, bu maç sonrası verilecek milli arada hoca konusunu çözüme kavuşturacağı kaydedildi. Samsunspor'un iki Karaman'dan biriyle anlaşamaması halinde diğer hoca alternatiflerine yöneleceği gelen haberler arasında.