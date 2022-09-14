Haberler Rizespor Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'u kabul etti. Kulübün sosyal medya hesabı ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Başkanımız İbrahim Turgut, nazik kabulleri ve değerli tavsiyeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ve şükranlarını sundu." ifadeleri kullanıldı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 21:09 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 21:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'u kabul etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Başkanı İbrahim Turgut, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Başkanımız İbrahim Turgut, nazik kabulleri ve değerli tavsiyeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ve şükranlarını sundu." ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan paylaşım:

DİĞER
Hull City'de işler iyi gitmiyor! İngiliz taraftarlardan Şota Arveladze'ye tepki...
Melisa Döngel sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! Görenin ağzı açık kaldı! Skandal görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü
G.Saray'dan sezon sonu transfer bombası!
Cimbom'dan Arda'ya veda paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beklentimin üstünde
"3'üncü kaleciyi almamız lazımdı"
NİĞDE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
MUŞ HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
KIRIKKALE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın eski yıldızı ülkesine döndü! Beşiktaş'ın eski yıldızı ülkesine döndü! 19:15
Belözoğlu'dan Terim'e övgü! "Gelmiş geçmiş en büyük teknik adam" Belözoğlu'dan Terim'e övgü! "Gelmiş geçmiş en büyük teknik adam" 19:02
Dev maç öncesi dikkat çeken detay! Jesus Fransızlara karşı... Dev maç öncesi dikkat çeken detay! Jesus Fransızlara karşı... 18:13
Eskişehirspor - Çankaya FK | CANLI Eskişehirspor - Çankaya FK | CANLI 18:12
Çalımbay: Bizim için milli maç kadar önemli Çalımbay: Bizim için milli maç kadar önemli 17:59
Jorge Jesus: Rennes ve Kiev favori! Jorge Jesus: Rennes ve Kiev favori! 17:57
Daha Eski
Karşıyaka 2. Turda! Karşıyaka 2. Turda! 17:40
İngiltere'de gündem Beşiktaş! "Tayfa, bayıldı" İngiltere'de gündem Beşiktaş! "Tayfa, bayıldı" 17:09
Fransa - İtalya maçı hangi kanalda? Fransa - İtalya maçı hangi kanalda? 17:00
Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera ekran başından kutladı! Rıza Kayaalp'in kızı Ay Vera ekran başından kutladı! 16:56
Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 11 gol... Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 11 gol... 16:36
Müller'e hırsızlık şoku! Barça maçında... Müller'e hırsızlık şoku! Barça maçında... 16:16