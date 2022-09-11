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Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Son dakika spor haberleri... Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve şu anda boşta olan genç teknik adam Volkan Demirel'in yeni takımı belli oluyor. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 11:43
Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Son olarak Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'in yeni adresi netleşiyor.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son veren Göztepe, boşta olan Volkan Demirel ile dirsek temasına geçti.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Sezon başında da İzmir ekibiyle temasa geçen Volkan, anlaşma gerçekleştiremediği için imzayı atamamıştı.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Akşam'ın haberine göre, son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, Spor Toto 1. Lig'de görev alan Göztepe'nin başına geçmek için gün sayıyor.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen İzmir ekibi, yeni sahibi ve yönetimiyle Süper Lig'i hedefliyor.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Bu doğrultuda transferler gerçekleştiren Göztepe, teknik adam için Volkan Demirel'i biçilmiş kaftan olarak görüyor.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Volkan Demirel, teknik direktör olarak ilk görevini Fatih Karagümrük'te gerçekleştirdi.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

İstanbul ekibiyle 24 maça çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturdu.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Volkan Demirel ve ekibi ligi ise 8. sırada bitirerek büyük bir başarı elde etti.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Genç teknik adam, sezon sonu yönetimle anlaşarak görevinden ayrıldı.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

VOLKAN DEMİREL KİMDİR?

27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Kartalspor'un altyapısında başladı.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

2002'de transfer olduğu Fenerbahçe'de aralıksız olarak 17 sene forma giydi.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Sarı-lacivertli takımın kalesini 523 karşılaşmada korudu, 142 maçı gol yemeden tamamladı. A Milli Futbol Takımı ile de 63 müsabakada görev aldı.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

40 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerine 2019'da Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak başladı.

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

2021 aralık ayından 2022 mayıs ayına kadar Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.

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