Volkan Demirel'in yeni adresi belli oluyor!

Son olarak Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'in yeni adresi netleşiyor.
Son olarak Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'in yeni adresi netleşiyor.
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Turgay Altay'ın görevine son veren Göztepe, boşta olan Volkan Demirel ile dirsek temasına geçti.
Sezon başında da İzmir ekibiyle temasa geçen Volkan, anlaşma gerçekleştiremediği için imzayı atamamıştı.
Akşam'ın haberine göre, son olarak Fatih Karagümrük ile başarılı bir performans ortaya koyan Volkan Demirel, Spor Toto 1. Lig'de görev alan Göztepe'nin başına geçmek için gün sayıyor.
Ligde 5 maçta 5 puan toplayabilen İzmir ekibi, yeni sahibi ve yönetimiyle Süper Lig'i hedefliyor.
Bu doğrultuda transferler gerçekleştiren Göztepe, teknik adam için Volkan Demirel'i biçilmiş kaftan olarak görüyor.
Volkan Demirel, teknik direktör olarak ilk görevini Fatih Karagümrük'te gerçekleştirdi.
İstanbul ekibiyle 24 maça çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturdu.
Volkan Demirel ve ekibi ligi ise 8. sırada bitirerek büyük bir başarı elde etti.
Genç teknik adam, sezon sonu yönetimle anlaşarak görevinden ayrıldı.
VOLKAN DEMİREL KİMDİR?
27 Ekim 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Kartalspor'un altyapısında başladı.
2002'de transfer olduğu Fenerbahçe'de aralıksız olarak 17 sene forma giydi.
Sarı-lacivertli takımın kalesini 523 karşılaşmada korudu, 142 maçı gol yemeden tamamladı. A Milli Futbol Takımı ile de 63 müsabakada görev aldı.
40 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerine 2019'da Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak başladı.
2021 aralık ayından 2022 mayıs ayına kadar Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.