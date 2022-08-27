Erzurumspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta maçında BB Erzurumspor ile Samsunspor, Erzurum Kazım Karabekir Stadyum'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erzurumspor - Samsunspor maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN Sports 1 MAX, beIN Sports 2, beIN Sports Connect ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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