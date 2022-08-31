32 yaşındaki orta sahanın sağ dizinden yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.
KALOĞLU KRİZİ
1. Lig'de sonuncu Altay'da Sinan Kaloğlu'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Yönetim, 3-1'lik K.Gücü yenilgisi sonrası taraftarların istifaya davet ettiği Kaloğlu'ndan rapor isteyeceği öğrenildi.
İLHAN ŞOKU
1. Lig'de sezona 3 maçta 1 puanla başlayan transfer yasaklısı Denizli'de İlhan Depe şoku yaşanıyor. FIFA, kontratını tek taraflı fesheden 29 yaşındaki sağ kanadın transferine izin vermedi.
AHMET COŞTU
Deplasmanda Bolu'yla 1-1 berabere kalan Altınordu'da tecrübeli forvet Ahmet İlhan sezona gollerle başlayıp krallıkta ilk sıraya adını yazdırdı. 34 yaşındaki kaptan, 3 haftada 3 kez fileleri sarstı.
ZONGULDAK'TA İSTİFA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Zonguldak Kömürspor'da Başkan Sabit Danış, görevinden istifa etti. Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, Danış'ın istifa ettiğini duyurdu.