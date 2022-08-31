Haberler TFF 1.Lig Oğuz üzdü

Oğuz üzdü

Sakarya'da Tuzla maçında sakatlanan kaptan Oğuz Kocabal'dan kötü haber geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Oğuz üzdü

32 yaşındaki orta sahanın sağ dizinden yaşadığı sakatlık sonrası ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.


KALOĞLU KRİZİ
1. Lig'de sonuncu Altay'da Sinan Kaloğlu'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Yönetim, 3-1'lik K.Gücü yenilgisi sonrası taraftarların istifaya davet ettiği Kaloğlu'ndan rapor isteyeceği öğrenildi.


İLHAN ŞOKU
1. Lig'de sezona 3 maçta 1 puanla başlayan transfer yasaklısı Denizli'de İlhan Depe şoku yaşanıyor. FIFA, kontratını tek taraflı fesheden 29 yaşındaki sağ kanadın transferine izin vermedi.


AHMET COŞTU
Deplasmanda Bolu'yla 1-1 berabere kalan Altınordu'da tecrübeli forvet Ahmet İlhan sezona gollerle başlayıp krallıkta ilk sıraya adını yazdırdı. 34 yaşındaki kaptan, 3 haftada 3 kez fileleri sarstı.


ZONGULDAK'TA İSTİFA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Zonguldak Kömürspor'da Başkan Sabit Danış, görevinden istifa etti. Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, Danış'ın istifa ettiğini duyurdu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de taraftarı ikiye bölen ayrılık! Yıldız isim yeni takımıyla anlaşmak üzere…
Sezer Dermenci ile evli olan Ivana Sert'ten eski eşi Yurdal Sert'i şoke eden hamle! Oğlu Ateş'i...
Fırtına'ya sürpriz golcü!
Bonservisi alınıyor! Yönetimden flaş hamle
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakarya iddialı
Lis Göz - göze
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS hangi gün, saat kaçta? | İOKBS kaç soru, ne kadar sürüyor? - İOKBS giriş belgesi ekranı
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berisha elde kaldı Berisha elde kaldı 06:18
Morelos önerisi Morelos önerisi 06:17
Benfica zorlandığı karşılaşmada 3 puanı aldı Benfica zorlandığı karşılaşmada 3 puanı aldı 00:17
Benfica zorlandığı karşılaşmada 3 puanı aldı Benfica zorlandığı karşılaşmada 3 puanı aldı 00:16
Rıdvan Yılmaz asist yaptı Rangers turladı! Rıdvan Yılmaz asist yaptı Rangers turladı! 00:15
Rıdvan Yılmaz asist yaptı Rangers turladı! Rıdvan Yılmaz asist yaptı Rangers turladı! 00:15
Daha Eski
Hull City QPR'ye diş geçiremedi! Hull City QPR'ye diş geçiremedi! 00:05
Hull City QPR'ye diş geçiremedi! Hull City QPR'ye diş geçiremedi! 00:04
Elland Road'da kazanan çıkmadı Elland Road'da kazanan çıkmadı 00:00
Elland Road'da kazanan çıkmadı Elland Road'da kazanan çıkmadı 23:58
Inter evinde hata yapmadı! Inter evinde hata yapmadı! 23:56
Inter evinde hata yapmadı! Inter evinde hata yapmadı! 23:56