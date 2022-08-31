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Lis Göz - göze

Göztepe geçtiğimiz sezon Altay forması giydikten sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'a transfer olan 25 yaşındaki Polonyalı kaleciyi kiralamak için düğmeye bastı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Lis Göz - göze

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrasında transferde harekete geçti. Taraftarın da yoğun bir şekilde transfer yapılmasını istediği sarı-kırmızılılarda kaleci Mateusz Lis yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Altay forması giydikten sonra İngiltere Premier Lig'de Southampton'a giden Polonyalı eldiveni kiralamak için düğmeye basan Göztepe yönetiminin en kısa sürede işi resmiyete dökeceği ifade edildi.


SPORT REPUBLİC DEVREDE
Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulunduran Sport Republic şirketi aynı zamanda Southampton'ı da yönetirken, İngiliz ekibinde sadece 1 karşılaşmada görev alan ve istediği şansı bulamayan Lis'in tekrar Türkiye'ye dönmesi için ikna edilmeye çalışıldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan Altay'da 35 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci, 3 bin 240 dakika süre aldı. Göz- Göz'ün ayrıca orta saha, savunma ve forvete de takviye yapması bekleniyor.
Lis, geçen sezon 50 gol yerken, 8 maçta kalesini gole kapattı.

OYNAMADAN YİNE AYRILDI
Göztepe'nin geçen sezon Menemen'den transfer ederek yine Menemen'e kiralık yolladığı sol bek Emre Batuhan Adıgüzel, sarı-kırmızılı formayı hiç giymeden ayrıldı. 21 yaşındaki sol bek, bonservis bedeli karşılığında Bandırma'ya transfer oldu.

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