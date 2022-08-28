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Göztepe iddialı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki haftada 4 puan toplayan Göztepe, bugün deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Göztepe iddialı
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Atınç Nukan ile sağ bek Kerim Alıcı mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Turgay Altay zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sezona iyi başladık. Bandırmaspor da ligin iddialı takımlarından. Ben takımıma inanıyorum. Gerekeni yapacağız" dedi. Bu arada Göztepe bir takviyeye daha imza attı. Sarı- kırmızılılar Herta Berlin takımında forma giyen gurbetçi oyuncu Mesut Kesik'i kadrosuna dahil etti.
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