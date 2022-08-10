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Göztepe İsmail Köybaşı'nı transfer ediyor

Gelecek sezon yeniden Süper Lig'e transfer olmak isteyen Göztepe, transfer harekatına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor'da forma giyen İsmail Köybaşı'nı transfer etmeye hazırlanıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:02
Göztepe İsmail Köybaşı'nı transfer ediyor

Transfer döneminde Berkin, Ekrem, Hüsamettin, Uğur, Berkay, Emir, Yunus Emre, Emre Çolak, Yasin, Ali Akman, Mammah, Polmer ve Atanga'yı kadrosuna dahil eden Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, sol bek takviyesi için harekete geçti.

Sarı-kırmızılıların Trabzonspor'da forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Köybaşı ile ilgilendiği ifade edildi. İsmail için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin transferde olumlu adımlar attığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun da Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı ve transferin bir aksilik olmazsa hafta sonuna kadar resmileşeceği vurgulandı.

Gaziantepspor altyapısında yetişip bu kulüpte profesyonel olan İsmail, 2009-2010 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Beşiktaş'ta 6 sezon forma giyip 1 şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası mutluluğu yaşayan 33 yaşındaki sol bek, 2016-2017'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 3 sezon görev alan İsmail, İspanya'da Granada macerası yaşayıp Türkiye'ye döndü. Önce Çaykur Rizespor formasını terleten İsmail'in son durağı Trabzonspor oldu. İsmail geçen sezon Trabzonspor'da 13 Süper Lig maçında oynadı ve bordo-mavililerle şampiyonluk coşkusu yaşadı.

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