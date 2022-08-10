Claro Eyüp’te

Eyüpspor, stoper Luccas Claro'yu kadrosuna kattı. Eflatunsarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, geçtiğimiz sezon Fluminense forması giyen Brezilyalı stoper Luccas Claro'yu renklerine bağladı. Luccas Claro'ya 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Altyapısından yetiştiği Coritiba'da 6 sezon oynayan 30 yaşındaki stoper, 2016- 17 sezonunun devre arasında geldiği Gençlerbirliği'nde de 2.5 sezon forma giymişti. Claro, başkent ekibinde Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplamda 75 maça çıkmıştı.