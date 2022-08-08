Paixao Altay’a döndü

Takımdan ayrılan eski yıldızı Marco Paixao'yla kontrat yenilemeye çalışan Altay muradına erdi. 38 yaşındaki Portekizli golcü dönmeyi kabul etti. Siyah-beyazlılar, "Kral geri döndü" duyurusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Paixao, 2019-2020 ve 20221'de üç kez gol kralı olmuştu.
Takımdan ayrılan eski yıldızı Marco Paixao'yla kontrat yenilemeye çalışan Altay muradına erdi. 38 yaşındaki Portekizli golcü dönmeyi kabul etti. Siyah-beyazlılar, "Kral geri döndü" duyurusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Paixao, 2019-2020 ve 20221'de üç kez gol kralı olmuştu.