‘Batugol’ Van’la imzaladı

Son olarak Iğdır FK forması giyen Batuhan Karadeniz'in yeni durağı belli oldu. 31 yaşındaki golcü, TFF 2. Lig ekibi Vanspor'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 1 yıl olduğu duyuruldu. Kariyerinde çıktığı 348 resmi maçta 142 gol ve 37 asistlik performans gösteren 'Batugol' yetiştiği Beşiktaş'tan sonra Eskişehir, Sivas, Trabzon, Adana Demir, Elazığ ve Bandırma gibi takımlarda oynadı.
Son olarak Iğdır FK forması giyen Batuhan Karadeniz'in yeni durağı belli oldu. 31 yaşındaki golcü, TFF 2. Lig ekibi Vanspor'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 1 yıl olduğu duyuruldu. Kariyerinde çıktığı 348 resmi maçta 142 gol ve 37 asistlik performans gösteren 'Batugol' yetiştiği Beşiktaş'tan sonra Eskişehir, Sivas, Trabzon, Adana Demir, Elazığ ve Bandırma gibi takımlarda oynadı.