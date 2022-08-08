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Göztepe coştu

İzmir ekibi, Frankfurt’un golcüsü Ali Akman (20) ve Cincinnati’nin Ganalı kanadı Isaac Atanga’yı (22) satın alma opsiyonuyla kiraladı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Göztepe coştu
Süper Lig hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, iki flaş takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ı kadrosuna kattı. G.Saray'la adı anılan 20 yaşındaki forvet kiralık olarak imzayı attı. Genç yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunduğu duyuruldu. Bursaspor altyapısında yetişen Ali Akman, 2021'de Almanya'ya transfer oldu. Geçen yılı Nijmegen'de kiralık geçirdi. 32 maça çıkan Ali, 6 kez ağları havalandırdı.

DANİMARKA'DA OYNADI

Göztepe'nin diğer transfer hamlesi ise kanatlara oldu. Sarıkırmızılılar, ABD ekibi Cincinnati forması giyen Isaac Atanga'yı renklerine bağladı. 22 yaşındaki Ganalı oyuncu, kiralık olarak kadroya dahil edildi. Ali Akman'da olduğu gibi Atanga'da da satın alma opsiyonu bulunuyor. Nordsjaelland ve Cincinnati takımlarında görev yapan sağ kanat, kariyerinde 122 karşılaşmaya çıktı. 30 gol ve 15 asistlik performans gösterdi.
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