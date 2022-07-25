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14. transfer Kadeem Harris

Samsunspor, bonservisi Ukrayna ekibi Metalist’teki geçen sezon Tuzlaspor’da kiralık oynayan İngiliz sol açığı da aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
14. transfer Kadeem Harris
Spor Toto 1. Lig'in transferde en hareketli kulüplerinden olan Yılport Samsunspor, 14. transferini de gerçekleştirdi. Kanat oyuncusu arayana Kırmızı-Şimşekler, bonservisi Ukrayna takımlarından Metalist'te bulunan, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor'da kiralık olarak forma giyen Kadeem Harris'i de kadrosuna katmayı başardı. Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Samsunspor'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Kadeem Harris. Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor A.Ş. forması giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Kadeem Harris ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor formasıyla geçtiğimiz sezon ter döktüğü 6 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.
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