14. transfer Kadeem Harris

Spor Toto 1. Lig'in transferde en hareketli kulüplerinden olan Yılport Samsunspor, 14. transferini de gerçekleştirdi. Kanat oyuncusu arayana Kırmızı-Şimşekler, bonservisi Ukrayna takımlarından Metalist'te bulunan, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor'da kiralık olarak forma giyen Kadeem Harris'i de kadrosuna katmayı başardı. Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusuyla 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Samsunspor'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Hoş geldin Kadeem Harris. Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor A.Ş. forması giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Kadeem Harris ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli futbolcu, Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor formasıyla geçtiğimiz sezon ter döktüğü 6 karşılaşmada 3 gol, 1 asist katkısı sağladı.