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Spor Toto 2. ve 3. Lig'den haberler

Spor Toto 2. ve 3. Lig'den haberleri sizler için derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Spor Toto 2. ve 3. Lig'den haberler

MURAT YENİ EVİNDE

Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacak Kuşadasıspor, hücum hattını Düzcespor'dan santrfor Murat Gürbüzerol'la güçlendirdi. Murat, kariyerinde Manisa, Zeytinburnu, Akhisar, 1922 Konya, Samsun, Balıkesir, Bolu, BB Erzurum, Giresunspor, Uşak, Sarıyer, Amed formalarını giydi.

'ELAZIĞ ÖNEMLİ'

3. Lig 1. Grup'ta Elazığspor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Ramazan Çelik iddialı konuştu. Çelik, "Elazığspor'un olduğu gibi benim de kendime göre hedeflerim var. Elazığspor benim için önemli bir yer. Beni tercih etmeleri de onur verici" dedi.

KAF KAF HAZIR KITA

TFF 3. Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeşilkırmızılı ekip 29 Temmuz'da 2'nci Lig temsilcilerinden Arnavutköy, 1 Ağustos'ta da Somaspor'la karşılaşacak. teknik heyet tüm oyuncuları hazır hale gelmesini istiyor.

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