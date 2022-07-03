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Sakaryaspor ilk hazırlık maçında berabere kaldı

Geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukla Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor... Yeşil siyahlılar hazırlık maçında Moldova Ulusal Ligi ekiplerinden F.C. Dinamo Auto takımı ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 18:59
Sakaryaspor ilk hazırlık maçında berabere kaldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, hazırlık maçında Moldova Ulusal Ligi ekiplerinden F.C. Dinamo Auto takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Kentteki bir otelde kamp yapan Sakaryaspor ve F.C. Dinamo Auto takımları, otelin futbol sahasında hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçı, 70. dakikada konuk takımdan Bekale Eric Jospin ve 90. dakikada Ümit Kurt'un attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı Bolu'da bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri, teknik heyetler ve çok sayıda Sakaryaspor taraftarı izledi.

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