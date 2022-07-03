Nerede o milyonlar?

Geçtiğimiz sezon boyunca takımlarımızın yıldız isimleri için geçtim 10,15 milyonu; 20 milyon euroları bile aşan transfer teklifleri olduğunu yazdı meslektaşlarımız. Şimdi bir de nur topu gibi sosyal medyamız olduğu için bol sıfırlı rakamlar havada uçuştu durdu.

Eh, taraftarlar oyuncularına servet teklif edilmesinden, bu paralarla kulüplerin ağır borç yükünü hafifletip, daha çok transfer yapabilmesinden mutlu olacağı için böyle haberler iyi prim yapıyordu.

Peki, Ne oldu dersiniz? Bol sıfırlı transfer tekliflerinin yerinde yeller esti. Teklifler gelmedi mi?

Geldi elbet. Ama en baba yıldızlarımız için yapılan teklifler 12-14 milyon seviyelerini geçmedi.

Geçen yıl 8,10 milyon denilen oyunculara ancak 3,4 milyon değer biçildi. Bir de yeni moda ''bonuslar'' var. Oyuncu 25 maç oynarsa, takım kupa alırsa vs. Yani zor dostum zor!

Ezcümle… Ligimizdeki oyuncular için ödenecek rakamlar bir, iki istisna hariç 15 milyonu geçmez.

Çünkü her ligin bir zorluk düzeyi ve buna göre belirlenen ücret seviyesi vardır. Ancak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa-Dünya Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda çok iyi performans sergilerseniz 20 milyonları zorlama şansınız olabilir. Cenk Tosun transferi buna en güzel örnektir. Kim Min Jea ise çok seyrek yakalayabileceğiniz, alırken kazandıran örnektir. Eğer Portekiz'e gitse serbest kalma bedeli 45 milyon olacağı için Fenerbahçe'yi seçti. Daha gelirken uzun süre kalmayacağı biliniyordu.

Takımlarımıza kazandıracak transfer modeli budur.

Unutmadan… Bir de Arda gibi kırk yılda bir yakalayabileceğiniz yıldız adayları var. Onları da pamuklara sarmak gerek. Özetle transfer matematiğimiz budur dostlar.

GALATASARAY'IN ROTASI

Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadıktan sonra Dursun Özbek başkanlığında yeni bir yola çıktı. Özbek yönetimi Torrent'den güç bela ayrıldıktan sonra Okan Hoca ile anlaştı. Seçimin gecikmesi ve teknik ekip ile anlaşma süreci hazırlık dönemi öncesi zaman kaybına neden oldu. Buna rağmen Abdülkerim Bardakçı'nın ezeli rakiplerin elinden kapılması hem yerli rotasyonu açısından, hem de taraftara ''biz bu işe güçlü giriyoruz'' mesajı vermek adına önemliydi. Yönetim açısından stat ismi ve forma sponsorluğu anlaşması kısa vadede finansal rahatlama sağlayacak önemli bir icraat olacak. Bu noktada Kuwait Airlines ile ciddi yol alındı. Taraftar ise doğal olarak iyi transferler bekliyor.

Yunus Akgün ve Emre Akbaba zaten direkt katkı sağlayabilecek isimler. İlk aşamada 6 ve 8 numara transferleri ön plana çıkıyor.

Bu iki oyuncu takımın kalitesini belirleyecek. Okan Buruk iyi bir forvet transferi de istiyor. Gelecek olanlar var ama gidenler de olabilir. Eğer Marcao ayrılırsa savunmanın dengesi bozulacaktır.

Brezilyalı oyuncu özel izinle antrenmanlara katılmayıp, transfer görüşmesi yapıyor. Sevilla ile anlaştı gibi. Ama Sevilla'nın Monchi gibi kurnaz bir sportif direktörü var. Marcao ile anlaşıp, oyuncunun Galatasaray yönetimine baskı yapmasını bekliyor. Rakam 10-12 milyon Euro seviyesinde.

Marcao giderse top çıkartabilecek, denge stoperi ihtiyacı da doğacaktır.

Özetle; Galatasaray için transfer köprüsünün altından çok su akar. Bu süreçte önemli olan içerideki ayrılıkçılardan az zarar görmek olmalı. Bu da saha sonuçlarına bağlı. Okan Hoca herkesin selameti için sezona iyi başlamak zorunda.

FENERBAHÇE BEKO'NUN TRANSFERLERİ

Sadece futbolda transfer olmuyor ya… Basketbolda da hareketli günler yaşıyoruz.

Özellikle Fenerbahçe Beko cephesinde yoğunluk var.

Vesely, De Colo ve Henry'nin ayrılması önemli. Ahmet ve Jahve Floyd'un katkıları sınırlıydı. Ama şüphesiz Vesely'nin gidişi sadece Fenerbahçe için değil, ligimiz içim de kayıp oldu. Atletik uzun Johnathan Motley Fenerbahçe taraftarının seveceği tipte bir oyuncudur. Tonye Jekiri ise ancak opsiyon olabilir. Wilbekin, De Colo'nun gidişini tolere etmeye çalışacak. Gündemde Tyler Dorsey ve Brad Wanamaker isimleri var. Asıl önemlisi Nemanja Bjelica'nın geri dönüşü olacak. Golden State ile NBA şampiyonluğu yaşayan Bjelica hem önemli katkı sağlayacak, hem de Vesely'nin gidişinden sonra taraftara pansuman olacak. Bu arada Moerman ile vedalaşan Efes de Ante Ziziç ile anlaştı.

Micic kalırsa sorun yaşanmaz.

Ama Denver'a gitmek istediği kulaktan kulağa dolaşıyor.

Anlaşılan önümüzdeki günlerde basketbolda da yeni ve önemli transfer haberleri alacağız.

TFF'DE GÜZEL İŞLER

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonunda Mehmet Büyükekşi döneminin umut veren şekilde iyi başladığını yazmış ama ''önemli olan söylem değil, eylemdir' 'demiştim. Mehmet Başkan bu anlamda çok değerli icraatlarla işe koyuldu. Sürekli polemik konusu olan Tahkim ve Disiplin Kurulları istifa etti. Rezerv Lig uygulamasının başlayacağı ilan edildi. Böylece takımlar oynamayan oyuncuları hazır tutmak ve geliştirmek için iyi bir şans elde etti. Deplasman yasağı kuralı kaldırılarak futbolun doğasına aykırı olan uygulamadan vazgeçildi.

Son olarak yeni sezonda gençler, kadınlar ve çocukları statlara çekmek için maçlardan önce ünlü sanatçıların konser vereceği ilan edildi. Bu tarz organizasyonlar futbolumuzun çehresini ve seyirci profilini değiştirecek, tribünlerde şiddeti değil keyfi ön plana çıkartacak işlerdir. Mehmet Büyükekşi Türk Futbolunun belki de en kaotik döneminde koltuğa oturdu.

Elbette eksik ya da hatalı işler de olacaktır. Karışanı, görüşeni de eksik kalmayacaktır. Ama niyet iyi olur ve söylemlerle, eylemler çelişmezse sıkıntılar daha kolay aşılır. Umut var.