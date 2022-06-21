Samsun şov sürüyor

Transferin hızlı ekibi Samsunspor, iki isme daha imza attırdı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak 1922 Konyaspor forması giyen Şener Kaya'yla 3 yıllık; Dijon'da görev yapan Amir Arli'yle ise 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Transferinhızlı ekibi Samsunspor, iki isme daha imza attırdı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak 1922 Konyaspor forması giyen Şener Kaya'yla 3 yıllık; Dijon'da görev yapan Amir Arli'yle ise 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Sol kanatta oynayan 19 yaşındaki Şener, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı. Fransız asıllı Türk oyuncu Amir ise Dijon'da 3 maçta 105 dakika süre aldı. 19 yaşındaki oyuncu, 1 kez ağları havalandırdı. Bu transfer döneminde Novikovas, Alim Öztürk, Yusuf Poyrazlı, Laura, Celil Yüksel ve Mücahid Albayrak'a imza attıran Samsunspor, 8. transferini gerçekleştirmiş oldu.