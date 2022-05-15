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Kocaelispor havlu attı

Eyüp’e kaybeden Körfez ekibi, 2. Lig’e düştü. İstanbul temsilcisi ise play-off biletini kaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Kocaelispor havlu attı

Geçtiğimiz sezon 11 yıllık özlemini son vererek 1. Lig'e çıkan Kocaelispor'un macerası kısa sürdü. Son hafta öncesinde Eyüpspor'a konuk olan Körfez ekibi, 2-1 mağlup olarak 2. Lig'e düştü. Gerson'un 8 ve 14. dakikalarda gelen gollerine 61'de İlyas Kubilay Yavuz, penaltıdan yanıt verdi: 2-1.

SADECE 1 YIL KALDI
Kalan sürede 1 puan alsa bile umutlarını son haftaya taşıyacak Kocaelispor, aradığı golü bir türlü bulamadı. 2-1'lik yenilginin ardından 41 puanda kalan yeşilsiyahlılar, 1 yıl mücadele ettiği lige veda etti. 54 puana yükselen Eyüpspor ise Süper Lig'e yükselmek için play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

'TARİF EDECEK CÜMLE YOK'
Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Gecemiz gündüzümüz kulüpte geçti. Bayramda bile çalıştık. Derdimizi tarif edecek cümle yok. Elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştık. 2 mağlubiyetle bu sonu yaşadık" dedi.

'PLAY-OFF İÇİN GELİŞMELİYİZ
Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Kocaelispor can havliyle oynadı. Play-off'a kaldığımız için mutluyum. Eksiklerimizi tamamlayıp, hazırlanacağız. Biraz daha kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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