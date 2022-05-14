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TFF 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tamamlandı!

Spor Toto 1. Lig'de futbol heyecanı 37. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Oynanan müsabakaların sonucunda Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor küme düşen diğer takımlar oldu. Öte yandan Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Eyüpspor da play-off'u garantilemeyi başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:45
TFF 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları tamamlandı!

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.

Ligde normal sezonun bitimine bir hafta kala Balıkesirspor'un ardından NasaDoge Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor'un ligden düşmesi kesinleşti.

Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselecek üçüncü ekibin belli olacağı play-off'ta yer alacak takımlar da netleşti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Eyüpspor da play-off'u garantiledi.

Ligin 37. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor: 1-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor: 0-0

Altınordu-Balıkesirspor: 2-1

Manisa FK-Tuzlaspor: 4-1

Eyüpspor-Kocaelispor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-0

NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği: 1-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 4-2

Ligde 38. ve son haftanın maç programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Stadı henüz belli değil)

İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)

Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)

Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)

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