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Altın gibi puan

Spor Toto 1. Lig'de nefeslerin tutulacağı pazar günü Süper Lig'e yükselecek ilk takım belli olabilir. Ligin zirvesinde yer alan Ankaragücü, Samsunspor'u konuk edeceği maçtan 1 puan çıkarması halinde adını tekrar Süper Lig'e yazdıracak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Altın gibi puan

Spor Toto 1. Lig'de nefeslerin tutulacağı pazar günü Süper Lig'e yükselecek ilk takım belli olabilir. Ligin zirvesinde yer alan Ankaragücü, Samsunspor'u konuk edeceği maçtan 1 puan çıkarması halinde adını tekrar Süper Lig'e yazdıracak. Geçen sezon lige veda eden başkent ekibi, böylece 1 yıllık aranın ardından dönmüş olacak. Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Bu işin sonuna kadar gideceğimizi söylemiştik. Artık tüm çalışmamızın karşılığını alma vakti geldi. 1 puan yetiyor ama biz 3 puan için sahaya çıkacağız. Süper Lig'i istiyoruz" diye konuştu.

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