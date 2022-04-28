Alt liglerden haberler (28.04.2022)

SAMSUN'DA HEDEF ŞİFO

Fuat Çapa ile yolları ayıran Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Çağdaş Atan'a teklif götürdü. Tarafların maddi konularda anlaşamadığı öğrenildi. Atan'la anlaşamayan Şimşekler, en son 30 Kasım 2020'de Erzurum'dan ayrılan Şifo Mehmet'e çevirdi. Tecrübeli hocayla önümüzdeki günlerde görüşüleceği öğrenildi.

YASİN ÖZTEKİN'E YENİ İMZA YOK

Spor Toto 1. Lig'de hedefinden kopan Samsunspor'da, kadro çalışmaları başladı. Kırmızı- beyazlılarda Yasin Öztekin'le yolların ayrılacağı öğrenildi. Kontratı bitecek 34 yaşındaki kanat oyuncusuyla, yüksek maliyetinden dolayı yeni sözleşme imzalanmayacağı bildirildi. Tecrübeli futbolcu bu sezon 12 gol, 7 asistle takımının her iki kategoride de en skorer ismi oldu.

BOLUSPOR'DA ŞOK İSTİFA!

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattındaki Boluspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Son 6 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan kırmızı-beyazlılarda Başkan Abdullah Abat, kulübün resmi sitesinden yaptığı yazılı bir açıklamayla yönetim kurulu olarak istifa ettiklerini duyurdu.

MENEMEN'DE YAZICI DÖNEMİ

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maça düşme hattında giren ve Cenk Laleci'yle yollarını ayıran Menemenspor'da Recep Yazıcı'yla el sıkışıldığı öğrenildi. G.Saray altyapısında uzun yıllar çalışan Yazıcı, geçen sezon Menemen'de Ümit Karan'ın ekibinde yardımcı antrenörlük yaptı.

AYVALIKGÜCÜ TFF 3. LİG'DE

Türkiye Futbol Federasyonu, TKİ Tavşanlı Linyitspor'un Tekirdağspor ile yaptığı karşılaşmada rakibinin cezalı oyuncu oynattığı yönündeki başvurusunu reddetti. Federasyonun aldığı bu kararla birlikte Ayvalıkgücü Belediyespor'un TFF 3. Lig'e çıkması da kesinleşmiş oldu.