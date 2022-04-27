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1. Lig'de amansız kümede kalma yarışı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig'de büyük bir heyecan yaşanıyor. Alt sıralar nefes keserken, bitime 4 hafta kala kümede kalma yarışı amansız bir şekilde devam ediyor. Gençlerbirliği, Keçiörengücü, Kocaelispor, Boluspor ve Bursaspor'un da kümede kalma mücadelesi verdiği ligde oynadıkları son maçlarını kaybederek potadan bir türlü çıkamayan 3 Ege takımı Denizlispor, Altınordu ve Menemenspor korkuyu yeniden enselerinde hissetmeye başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 10:39
1. Lig'de amansız kümede kalma yarışı!

Spor Toto 1. Lig'de bitime 4 maç kala kümede kalma yarışı iyice kızıştı. Balıkesirspor'un haftalar önce 2. Lig'e düşmesinin ardından geride kalan 8 takım arasında lige tutunma konusunda amansız bir yarış yaşanıyor. Gençlerbirliği, Keçiörengücü, Kocaelispor, Boluspor ve Bursaspor'un da kümede kalma mücadelesi verdiği ligde oynadıkları son maçlarını kaybederek potadan bir türlü çıkamayan 3 Ege takımı Denizlispor, Altınordu ve Menemenspor korkuyu yeniden enselerinde hissetmeye başladı. Oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan ve 41 puanla averajla 13. sırada bulunan Altınordu, bu haftaya bay geçirecek. İzmir ekibi, 8 Mayıs'ta kendisi gibi sıkıntı yaşayan Kocaelispor'a konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler, küme düşen Balıkesir ile evinde oynadıktan sonra sezonu düşme hattındaki Bolu maçıyla tamamlayacak.

HOROZ ÇIKIŞ YAKALADI AMA
Ligde 39 puanla 15. sırada yer alan ve oynadığı son 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak çok önemli bir çıkış yakalamasına rağmen alt sıralarla olan bağını bir türlü koparamayan Denizlispor'u da zorlu maçlar bekliyor. Yeşil-siyahlılar, bu hafta evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ardından da yine evinde Menemenspor'u ağırlayacak. Horoz daha sonra Süper Lig hesabı yapan Ümraniye ile deplasmanda kapışacak. Denizli temsilcisi Play-Off'u hedefleyen Erzurum'u sahasında ağırlayarak sezona nokta koyacak.

MENEMENSPOR GERİYE DÜŞTÜ
Ligde 37 puanla ateş hattının içinde 17. basamakta bulunan ve oynadığı son 4 maçtan sadece 2 puan çıkaran Menemenspor ise kalan 4 haftanın 3'ünde kendisi gibi kümede kalmaya çalışan ekiplerde mücadele edecek. İzmir ekibi bu hafta sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak. Bir sonraki hafta Denizlispor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, G.Birliği ile evinde karşılaştıktan sonra sezonu dışarıdaki Bursaspor maçıyla bitirecek.

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