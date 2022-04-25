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Samsunspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 34. hafta oynanan Samsunspor - Altınordu maçı ile devam etti. Heyecan dolu müsabakada Samsunspor sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Fofana ve Tallo atarken İzmir ekibinin tek golünü Emircan kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 22:58
Samsunspor 2-1 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Samsunspor, sahasında Altınordu'yu ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazanarak üç puanı aldı.

Maçın 31. dakikasında Emircan Gürlük Altınordu'yu öne geçirdi. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise Fofana skoru 1-1'e getiren isim oldu. 90+3'e gelindiğinde ise Tallo sahneye çıkarak Samsunspor'u öne geçiren ve 3 puanı getiren isim oldu.

Bu sonuçla Altınordu, namağlup serisini 8 maça çıkardı ancak 1 puanla yetindi. Samsunspor ise 4 maçlık aranın ardından galibiyet elde etmiş oldu.

Altınordu bu beraberlikle 42 puana yükselirken Samsunspor ise puanını 44'e çıkardı.
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