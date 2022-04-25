Tuzlaspor - Adanaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı.

Bol gollü müsabakada kazanan taraf 4-1'lik skorla Tuzlaspor oldu.

Ev sahibi ekibin golleri 5. dakikada Çekdar Orhan, 34. ve 48. dakikalarda K. Harris ve 52. dakikada Ezeh attı. Adanaspor'un tek golü ise 20. dakikada Amadao Ciss'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 45 puana çıkarak sıralamada rakibini geçerken, Adanaspor ise 44 puanda kaldı.

Tuzlaspor ligin gelecek haftasında Menemen Belediyespor'a konuk olacak. Adanaspor ise evinde Boluspor ile karşılaşacak.