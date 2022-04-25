Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor - Adanaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU)

Tuzlaspor - Adanaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor iç sahada Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. 5 gollü müsabakada 3 puanı alan taraf Tuzlaspor oldu. Ev sahibi ekibin gollerini Çekdar Orhan, K. Harris(2), ve Ezeh kaydetti. Adanaspor'un tek golünü atan futbolcu ise Amadao Ciss oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:34
Tuzlaspor - Adanaspor: 4-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı.

Bol gollü müsabakada kazanan taraf 4-1'lik skorla Tuzlaspor oldu.

Ev sahibi ekibin golleri 5. dakikada Çekdar Orhan, 34. ve 48. dakikalarda K. Harris ve 52. dakikada Ezeh attı. Adanaspor'un tek golü ise 20. dakikada Amadao Ciss'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor 45 puana çıkarak sıralamada rakibini geçerken, Adanaspor ise 44 puanda kaldı.

Tuzlaspor ligin gelecek haftasında Menemen Belediyespor'a konuk olacak. Adanaspor ise evinde Boluspor ile karşılaşacak.

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