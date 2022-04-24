İstanbulspor - BB Erzurumspor: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor evinde BB Erzurumspor ile kozlarını paylaştı.

Ligin zirve yarışında bulunan iki takımın mücadelesinde galibiyeti alan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip BB Erzurumspor oldu.

BB Erzurumspor'da goller 45. dakikada Mücahit Albayrak ve 64. dakikada Gökhan Alsan'dan gelirken İstanbulspor'das Rroca'nın 73. dakikadaki golü mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor, 54 puana ulaşarak İstanbulspor ile puanını eşitledi.

Ligde bir sonraki hafta İstanbulspor Eyüpspor deplasmanına çıkacak. BB Erzurumspor ise evinde Kocaelispor'u konuk edecek.