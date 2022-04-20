Sessiz sinema

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Düşme hattındaki Bursaspor, konuğu Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. İki takım da kötü gidişi sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
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1.Lig'de düşme hattında yer alan Bursaspor, konuğu Gençlerbirliği ile puanları paylaştı: 0-0. İki takımın da karşılıklı ataklarla gol aradığı mücadelede eşitlik bozulmadı. Misafir ekipte Rahmetullah Berişbek 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bursaspor bu sonuçla kötü gidişi sürdürüp düşme hattından çıkma şansını biraz daha zora soktu. Gençlerbirliği de geçen haftaki Tuzla yenilgisi (4-0) sonrası yara sarmak için çıktığı maçta umduğunu bulamadı. Gençler 39, Bursa 32 puana çıktı.
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