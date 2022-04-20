Süper düello Denizli'nin

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Denizlispor-İstanbulspor karşılaşması nefes kesti. Heyecan fırtınası şeklinde geçen ve izleyenlerin gole doğduğu mücadelede kazanan taraf 4-3'lük skorla ev sabihi Denizlispor oldu. 11'de Ömer Şişmanoğlu Denizli'yi öne geçirirken, Eduard Rroca 28 ve 39'da attığı gollerle İstanbul'a 2-1'lik avantaj getirdi.

KAPANIŞ ÖMER'DEN

40'ta İlhan'ın sayısıyla Denizli beraberliği yakaladı. 44'te Eduard Rroca bir kez daha İstanbul ekibini öne geçirip hat-trick yaptı: 2-3. 70'te sahneye çıkan Tiago Lopes Horozlar'a bir kez daha beraberliği getirdi. 3 dakika sonra ise Ömer Şişmanoğlu kendisini 2, takımının 4. golünü attı: 4-3. Denizli böylece üst üste 2 maçını kazandı, İstanbul ise 8 hafta sonra yenildi.

BÜYÜK MORAL OLDU

Denizli'nin hocası Mesut Bakkal, galibiyet sonrası "En iyisini yapmaya çalışacağız çünkü lig bitmedi" dedi. "Hem güzel oyun hem de galibiyet bize büyük moral oldu" ifadelerini kullanan usta hoca şöyle devam etti: Bundan sonra ümit ediyorum, istiyorum ki Denizlispor için işler daha iyi olacak