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Ümraniyespor Ankara Keçiörengücü: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadele, Ümraniyespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 16:12
Ümraniyespor Ankara Keçiörengücü: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Ümraniyespor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Mrsic ve 18'inci dakikada Bammou kaydetti. Deplasman ekibinin tek sayısı ise 66'ncı dakikada Olawoyin'den geldi.

Bu galibiyetle Ümraniyespor puanını 60'a çıkarttı ve ikinciliğini sürdürdü. Ankara Keçiörengücü ise 38 puanla 11. sırada kaldı.

MAÇIN NOTLARI

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 78 Hasic), Serkan Göksu (Dk. 89 Atalay Babacan), Mrsic (Dk. 72 Yusuf Gültekin), Del Valle (Dk. 78 Camara), Bammou

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Solmaz, Hüsamettin Tut (Dk. 82 Hamza Gür), Ackah (Dk. 38 Djibrilla), Uzodimma, Aykut Çeviker, Taşkın Çalış x (Dk. 82 Alhassan), Olawoyin, Eze

GOLLER: Dk. 10 Mrsic, Dk. 18 Bammou (Ümraniyespor), Dk. 66 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Alim Öztürk, Glumac, Kartal Kayra (Ümraniyespor), Mehmet Dingil, Ackah, Uzodimma, Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü)

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