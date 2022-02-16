Ege’de derbi günü

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Denizlispor, bugün evinde lige tutunma mücadelesi veren Altınordu ile kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede, Erkan Özdamar düdük çalacak. Ev sahibi ekipte Muğdat ve Okan dışında eksik yok. Ahmet Dereli ve Yusuf Yalçın'ın cezalarının bittiği Altınordu tam kadro sahada olacak. Horoz, 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. İkinci yarıda üst üste 5 mağlubiyet alan İzmir ekibi de kötü gidişata son vermenin hesaplarını yapıyor.