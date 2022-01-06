Alt liglerden haberler (05.01.2022)

BUCA'DA 8 İMZA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi 27 puanla 3. sırada tamamlayan Bucaspor'da imzalar atıldı. İzmir ekibi Akmet Aktaş, Berke Bıyık ve Ufuk Er ile 1+1 yıllık, Gökhan Köseoğlu ve Tunç Murat Behram ile 2 yıllık, Alper Kadir Duruk, Enes Alıç ve Saruhan Fındıkcı ile de 2+1 yıllık anlaşıldı.



FETHİYE'DEN 3 TAKVİYE



TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyını 43 puanla lider bitirerek şampiyonluğa koşan Fethiyespor, kadrosunu 3 takviyeyle güçlendirdi. Muğla temsilcisi, İnegölspor'dan 33 yaşındaki orta saha Mustafa Kayabaşı, Çatalcaspor'dan 21 yaşındaki orta saha Hakan Arslantürk ve Pazarspor'dan 20 yaşındaki orta saha İbrahim Topaloğlu ile sözleşme yaparak renklerine bağladı.



DENİZLİ'DEN ERTELEME TALEBİ



Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor, kulüplerindeki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 8 Ocak'ta Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. Yeşilsiyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçından sonra verilen 4 günlük iznin ardından takımdaki 8 oyuncu, 4 yönetici ve 1 kulüp çalışanı ile teknik heyetten 2, sağlık ekibinden 3 kişinin testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı. Şimdi federasyonun kararı bekleniyor.



HARUN KAVAKLIDERE KARACABEYSPOR'DA



2. Lig Kırmızı Grup ekibi Karacabey, Bodrum'dan forvet oyuncusu Harun Kavaklıdere'yi aldı. 23 yaşında olan ve Bodrumspor alt yapısından yetişen Harun Kavaklıdere, Antalyaspor, Menemen ve Bingölspor formalarını terletti. Kavaklıdere, Bodrumspor'da bu sezon 18 maçta 5 gol attı.