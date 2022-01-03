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Bursaspor'da Emirhan Aydoğan’ın sözleşmesi feshedildi

Son dakika spor haberi: Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor’un kaptanı Emirhan Aydoğan’ın sözleşmesi feshedildi. Yeşil-beyazlıların Türkiye Futbol Federasyonu’nda yer alan kadrosunda Emirhan Aydoğan isminin yanında önce fesih yazdı sonrasında da listeden kaldırıldı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 12:40
Bursaspor'da Emirhan Aydoğan’ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da uzun zamandır yolların ayrılması beklenilen Emirhan Aydoğan'ın sözleşmesi feshedildi. Son maçlarda kadroya dahi alınmayan 24 yaşındaki futbolcuyla yolların neden ayrıldığı konusunda yeşil-beyazlı kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı. Bursaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan kadrosunda Emirhan Aydoğan isminin yanında önce fesih yazdı sonrasında da listeden kaldırıldı. Emirhan Aydoğan'a Süper Lig'den ve Spor Toto 1. Lig'den birçok teklif var.


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