Yerimiz Süper Lig

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 36 puanla 3. sırada geçen BB Erzurumspor, ligin ikinci yarısı için çalışmalara başladı. 9 Ocak Pazar günü 13.30'da Menemenspor'u konuk edecek mavi-beyazlılar, karlı ve soğuk havada antrenman yaptı. Dadaşlar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Erkan Sözeri, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, takıma katkı sağlayacak birkaç ismi kadroya katabileceklerini ifade etti. Sözeri, "Güzel bir ilk yarı geçirdik. Daha fazla puan alabilir miydik, alabilirdik ancak 36 puan 2.0 puan ortalamasına denk geliyor ve bu ligde şampiyon olmak için yeterli bir ortalama" ifadelerini kullandı.

CAMİAMIZ BİZE GÜVENSİN

Ligin ikinci yarıda daha sert geçeceğini ifade eden Sözeri, "Şampiyon olmak isteyenler, en azından play-off'u hedefleyenler ve kümede kalma mücadelesi veren takımlarla zorlu bir ikinci yarı geçireceğiz. Takım olarak inancımız tam. Çok çalışarak, gerekli takviyeleri de yaparak, performansımızı üst seviyeye çıkarıp mutlu sona ulaşmayı hedefliyoruz. Erzurumspor camiasının yeri Süper Lig'dir. Takımıyla, taraftarıyla yönetimiyle, teknik heyeti ve camiasıyla Erzurumspor, Süper Lig takımıdır. Bunu başaracak güce de tecrübeye de sahibiz" diye konuştu. Sözeri, takımla da antrenman öncesi özel bir konuşma yaptı.