Seri sürecek

Ankaragücü'nde 5 haftalık gol orucunu Keçiörengücü karşısında bozan Eren Derdiyok, ligin ikinci yarısı için iddialı konuştu. Son iki maçı kazandıklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Ligde kısa süreli bir duraklama dönemi yaşamıştık. Ondan sonra iki maçtan zaferle ayrıldık. Tuzla'yı da yenerek seriyi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

HEDEF SÜPER LİG

Hedefin Süper Lig olduğunu ifade eden Eren Derdiyok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Rakiplerimiz gerçekten çok güçlü. Biz direkt olarak Süper Lig'i hedefliyoruz. Olmazsa play-off'tan mutlaka yükseleceğiz. Taraftarımıza hak ettiği Süper Lig heyecanını yaşatmak için ben de gollerimle katkı vermeye devam edeceğim."