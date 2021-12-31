Çifte atak

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 22 puanla 12. sırada tamamlayan Manisa FK transferde atağa kalktı. Sezon sonunda en azından play-off hattında yer almak isteyen siyah-beyazlılar, kadrosunu tecrübeli isimlerle takviye etme kararı aldı. 'Tarzan', Altay'da top koşturan Erhan Çelenk ile anlaştı. 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun İzmir ekibiyle kontratını feshetmesinin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Erhan bu sezon Altay'da 12 maça çıkarken 417 dakika süre buldu ve 1 kez fileleri sarstı. Erhan, Türkiye'de tüm liglerde gol atmayı başaran tek futbolcu unvanına sahip.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Manisa FK'nın ikinci bombası ise Çaykur Rizespor forması terleten Yasin Pehlivan oldu. 32 yaşındaki ön libero ile prensipte el sıkışıldığı öğrenildi. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu, bu sezon Karadeniz ekibinde 12 müsabakaya çıkarken 495 dakika süre buldu. 1.84 boyundaki futbolcu, sezon başında G.Birliği'nden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. Yasin görev verildiği takdirde sağ bekte de forma giyebiliyor. Manisa FK'nın transferleri iki isimle sınırlı kalmayacağı ve devam edeceği de bildirildi. Siyah-beyazlıların, bir stoper ve bir golcü oyuncusu da istediği gelen haberler arasında yer aldı.

TABEKOU FARKI

MANİSA FK'de Serge Tabekou son haftaların yıldızı oldu. 25 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat, son 3 maçta 2 gol atarak, Bursa (1-1) ve Tuzla (1-0) maçlarında takımına 4 puan getirmeyi başardı.