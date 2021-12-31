Ongjen Ozegovic Kocaelispor’da

Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig'in önemli santrforlarından Ognjen Ozegovic'i renklerine katmaya hazırlanıyor. Sezon başında Alman ekibi Darmstadt 98'den bedelsiz olarak Adanaspor'a katılan 27 yaşındaki Sırp golcü ile görüşmelerde sona gelindi. Kulüpler arasında maddi olarak ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi. 1.80 boyundaki santrfor, bu sezon ligde 13 maçta forma giyerken bin 127 dakika şans buldu ve 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Uzun boyuyla hava toplarında da hakimiyet kuran Ognjen Ozegovic'i Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın çok istediği ifade edildi.