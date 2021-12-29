Galatasaray maçına damga vurmuştu! Abdülkadir Sünger'i futbolu bırakmaktan hocası döndürdü

AKCAN: ÖLÜ TOPRAĞINI ATTIK
Geçen sezon Süper Lig'den düşen, bu sezon 1'inci Lig'de zor günler geçirip sondan ikinci sırada yer alan Denizlispor'da 2'nci Başkan Fethi Akcan, Galatasaray galibiyeti sonrası, "Adeta üstümüzden ölü toprağını attık. Bu zaferle sadece kupada tur atlamadık. Bizim adımıza diriliş ve büyük bir silkiniş oldu. Elde edilen sinerji ve enerjiyle ligin ikinci yarısında bambaşka bir Denizlispor izleyeceğimize inanıyoruz. Bu galibiyet Denizli halkına yeni yıl armağanı olsun" dedi. Denizlispor'un Galatasaray karşısında 120 dakika boyunca müthiş bir mücadele örneği verdiğini dile getiren Fethi Akcan, elenseler bile takımın oynadığı futbol ile ortaya koyduğu mücadeleyi alkışlayacaklarını söyledi.
Kadrodaki eksiklere rağmen sahaya çıkan ilk 11 ile oyuna sonradan giren oyuncuların performansının takdire şayan olduğunu vurgulayan Akcan, "Uzatmalarda sahaya alacak yedek oyuncumuz bile yoktu. İşin gerçeği ligde kötü günler yaşıyoruz. Bu takım büyük bir olasılıkla devre arasında transfer de yapamayacak. Mali ve sportif başarı açısından zor günler geçirdiğimiz gerçek. Lig maçlarında birçok oyuncumuzun performansını yetersiz buluyorduk. Galatasaray karşısına kupada tur atlamak, takımdaki inancı arttırıp, mutlaka sinerji yaratacaktır. Taraftarımızdan rica ediyorum. Ligin ikinci yarısında takımlarının itici gücü olsunlar. Bu itici güce ihtiyacımız var" diye konuştu.