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Erzurumspor 'süper' yolda

Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iddalı sözler sarf etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Erzurumspor 'süper' yolda
Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iddalı sözler sarf etti. İşte Sözeri'nin öne çıkan ifadeleri: "Son 5 maçı 13 puanla tamamladık. Gayet iyi gidiyoruz ama lig maçlarının daha 3'te 1'ini oynadı. Önümüzde Kocaelispor maçı var. Ciddi imkanlarla takımı kurdular ve hedefleri var. Oradan kazanacağımız 3 puanın bizi çok daha iyi yerlere taşıyacağının bilincindeyiz. Bu ligde daha hiçbir şeyi başarmadık ve yolun başındayız. Biraz temkinli olup maç maç gitmekte fayda var. Bizim hedefimiz sezon sonunda Süper Lig ve Erzurumspor Süper Lig'in en önemli adayıdır."
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