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Menemen Keçi’ye takıldı

Menemen’deki gol düellosundan beraberlik çıkarken, ev sahibi ekip, 10 kişi kalan Keçiörengücü karşısında 1 puanı zor kurtardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 06:50
Menemen Keçi’ye takıldı
Menemenspor, 15'inci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile girdiği gol düellosundan 1 puanı son dakikalarda kurtardı: 2-2. Ev sahibi ekip henüz 6. dakikada Ahmet Sağat ile öne geçti. Keçiörengücü bu gole 3 dakika sonra Olawoyin ile karşılık verdi. Djibrila 25. dakikada başkent ekibini 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip skoru korumaya çalışırken, Menemen 88'de bir penaltı kazandı. Mazlum beraberliği sağlarken, itirazlarını sürdüren Berkan 2 dakika arayla gördüğü sarı kartlarla atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Galibiyeti kaçıran Keçi, tehlikeli bölgeden kaldı.
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