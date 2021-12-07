Menemen Keçi’ye takıldı

Menemenspor, 15'inci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile girdiği gol düellosundan 1 puanı son dakikalarda kurtardı: 2-2. Ev sahibi ekip henüz 6. dakikada Ahmet Sağat ile öne geçti. Keçiörengücü bu gole 3 dakika sonra Olawoyin ile karşılık verdi. Djibrila 25. dakikada başkent ekibini 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip skoru korumaya çalışırken, Menemen 88'de bir penaltı kazandı. Mazlum beraberliği sağlarken, itirazlarını sürdüren Berkan 2 dakika arayla gördüğü sarı kartlarla atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Galibiyeti kaçıran Keçi, tehlikeli bölgeden kaldı.