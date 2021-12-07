Ankaragücü yeniden zirvede

Spor Toto 1. Lig'de koltuk yine el değiştirdi... Haftaya lider giren Ümraniyespor evinde Boluspor'a yenilince, İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden BB Erzurumspor, maç fazlasıyla zirveye çıkmıştı. Dün akşam sahasında lig sonuncusu Balıkesirpor'u 2-0 yenen Ankaragücü, yeniden liderlik koltuğunu ele geçirdi. Başkent temsilcisi, ilk yarının uzatmalarının son anlarında Zahid'in golüyle öne geçti ve soyunma odasıNa 1-0 önde girdi. 88. dakikada Pinto'nun sol kanattan verdiği pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mehmet Murat Uçar bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdererek karşılaşmanın skorunu belirledi. Ankaragücü, önümüzdeki pazar Samsunspor deplasmanına çıkacak.