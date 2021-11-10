Çıkış zamanı

Son 6 maçta yalnız 1 galibiyet alan Denizlispor, Serhat Gülpınar'ın yerine Fatih Tekke'yi göreve getirmişti. Yeşil-siyahlılar, ikinci kez takımın başına geçen 44 yaşındaki hocayla yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 2017-2018 sezonunda da Denizli'yi çalıştıran Tekke, "Bu takım şu anda bulunduğu konumu hak etmiyor. Durumu en kısa sürede düzeltmek için çalışmalara başladık. Milli arada takım halinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Ankara Keçiörengücü maçıyla beyaz bir sayfa açmayı planlıyoruz. Hak ettiğimiz yere gelebilmek için çok çalışacağız. Beni bu göreve layık gören herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Fatih Tekke, 2017- 2018 sezonunda Denizlispor'u 13 maçta 21 puan Fatih Tekke, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. toplayarak ligde tutmuştu.