Alt liglerden haberler (09.11.2021)

FATİH TEKKE DENİZLİ'DE
Denizlispor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
SİVAS BELEDİYE TAM GAZ MESAİDE
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yarın lider Trabzon Hekimoğlu'yla karşılaşacak Sivas Belediye, maçın hazırlıklarına başladı. Dar alanda pas ve şut çalışması yapan Sivas temsilcisi, idmanı çift kale maçla tamamladı. Bugün kampa girecek Sivas Belediye, yarın 13.00'te Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek.
HEDEF SÜPER LİG
3. Lig 2. Grup ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nde çıta fazlasıyla yükseldi. Yönetime geldikten sonra yaklaşık 20 milyonluk yatırımla takımı 3. Lig'e taşıyan başkan Cantürk Alagöz, "Kulüp için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Iğdır güzel şeylere layık. Hedefimiz Süper Lig" dedi.
ZALAZAR KORKUTTU
Bursaspor'un Arjantinli futbolcusu Zalazar, Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunda dengesiz bir şekilde düşmüştü. O sırada geçici hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Zalazar'ın bütün kontrollerinin yapıldığı bildirildi. Taburcu olan 24 yaşındaki ismin durumunun iyi olduğu belirtildi.